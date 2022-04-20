Наибольшее внимание инсайдеров сейчас сосредоточено на процессорах AMD Ryzen 7000 семейства Raphael, большинство новых моделей должны получить интегрированную графику начального уровня. По слухам, более производительная графика появится в APU под кодовым названием Phoenix, информации об этих решениях не так много, некоторые сведения недавно появились на YouTube канале RedGamingTech, автор которого ранее запомнился точными прогнозами о видеокартах RDNA 2.
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По слухам, количество вычислительных блоков удвоится, появятся модели, предлагающие 16 и более блоков Compute Unit (CU). С появлением Infinity Cache многие ожидают от AMD внедрения этой технологии в APU, что позволит снизить влияние сравнительно медленной подсистемы памяти. Какие-то изменения в данном направлении рассматриваются, как предполагает инсайдер, это будет не Infinity Cache, несколько другая реализация, кэш 3-го уровня может стать общим для процессорной и графической части.
Быстрый кэш нужен для настольных APU, как видно по игровым консолям, компания может «упаковать» в один небольшой кристалл и мощный процессор и мощную графику, но производительность последней ограничивается подсистемой памяти. По оценкам Wccftech, новая интегрированная графика AMD Radeon 680M с 12 блоками CU уже догоняет по вычислительной производительности Xbox Series S и быстрее, чем дискретная RX 6400. APU семейства Phoenix могут обеспечить еще более высокую производительность, это изменит ситуацию на рынке видеокарт — недорогие дискретные решения могут окончательно исчезнуть.
- Источник:
- RedGamingTech, YouTube
- Wccftech