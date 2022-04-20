Бюджетные дискретные видеокарты окончательно вытеснят с рынка.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

Наибольшее внимание инсайдеров сейчас сосредоточено на процессорах AMD Ryzen 7000 семейства Raphael, большинство новых моделей должны получить интегрированную графику начального уровня. По слухам, более производительная графика появится в APU под кодовым названием Phoenix, информации об этих решениях не так много, некоторые сведения недавно появились на YouTube канале RedGamingTech, автор которого ранее запомнился точными прогнозами о видеокартах RDNA 2.

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По слухам, количество вычислительных блоков удвоится, появятся модели, предлагающие 16 и более блоков Compute Unit (CU). С появлением Infinity Cache многие ожидают от AMD внедрения этой технологии в APU, что позволит снизить влияние сравнительно медленной подсистемы памяти. Какие-то изменения в данном направлении рассматриваются, как предполагает инсайдер, это будет не Infinity Cache, несколько другая реализация, кэш 3-го уровня может стать общим для процессорной и графической части.

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Быстрый кэш нужен для настольных APU, как видно по игровым консолям, компания может «упаковать» в один небольшой кристалл и мощный процессор и мощную графику, но производительность последней ограничивается подсистемой памяти. По оценкам Wccftech, новая интегрированная графика AMD Radeon 680M с 12 блоками CU уже догоняет по вычислительной производительности Xbox Series S и быстрее, чем дискретная RX 6400. APU семейства Phoenix могут обеспечить еще более высокую производительность, это изменит ситуацию на рынке видеокарт — недорогие дискретные решения могут окончательно исчезнуть.