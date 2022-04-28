Инсайдер озвучил ориентировочный график запуска и для других решений.

Инсайдеры продолжают обсуждать игровые видеокарты следующего поколения, выпуск которых ожидается во второй половине этого года. Более точный график накануне озвучил инсайдер Moore’s Law Is Dead, по имеющейся в его распоряжении информации, AMD начнёт выпуск моделей в четвёртом квартале 2022 года. Первыми на рынке могут появиться видеокарты на базе монолитного 6-нм графического процессора Navi 33, они заменят флагманские решения текущего поколения и будут стоить в диапазоне 400…500 долларов США. Флагманские варианты на базе Navi 31 станут доступны ближе к концу года, а видеокарты на базе Navi 32 появятся в первой половине 2023 года.

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Инсайдер по-прежнему считает, что Navi 31 и Navi 32 получат мульти-чип дизайн, но есть и новые детали. Moore’s Law Is Dead получил информацию о применении в графических процессорах будущих ускорителей вычислений AMD Instinct MI300 кристаллов с трёхмерной компоновкой и теперь считает, что такая технология может быть использована в Navi 31, в то время как графический процессор Navi 32 по своей конструкции будет напоминать решение, используемое в ускорителе AMD Instinct MI250X.

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