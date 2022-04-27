NVIDIA отметила возможности ускорения рендеринга своей флагманской видеокарты в Cinema 4D.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper пользуются спросом у создателей контента, эти многоядерные модели отлично справляются с задачами моделирования рендеринга, особенно флагманские модели, такие как 64-ядерный 3990X. Но по силам ли этому процессору конкурировать в рендеринге с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090? Накануне NVIDIA выпустила новый набор драйверов Studio для создателей 3D контента, сообщает Wccftech, компания дала понять, что за счёт оптимизаций и дополнительных инструментов процессор в задачах рендеринга с видеокартой сравниться не сможет.

реклама

Обновлённые драйвера принесли для платформы NVIDIA Omniverse новые «коннекторы», в том числе, для работы с продвинутым движком рендеринга Redshift от компании Maxon, он используется в Cinema 4D. В этом программном продукте NVIDIA и решила продемонстрировать своё преимущество — новая версия поддерживает ускорение графическими процессорами NVIDIA RTX симуляции ткани и верёвок. При рендеринге тестовой сцены City с ускорением на GeForce RTX 3090 потребовалось чуть меньше 7 минут, время рендеринга только на процессоре оказалось в 10 раз больше — 65 минут.