Разгон заблокирован, значит нужно двигаться в другом направлении.

Полноценный разгон нового процессора AMD Ryzen 7 5800X3D невозможен, во всяком случае, на данный момент. Процессор можно разогнать только на материнских платах с внешним тактовым генератором, также, по слухам, компания может позволить в некоторой степени повышать частоту с помощью различных технологических ухищрений. Если разгон не поддерживается, то можно пойти в обратную сторону и поэкспериментировать с напряжением, найти более низкое значение, которое не повлияет на производительность, но позволит снизить температуры и энергопотребление. В этом Ryzen 7 5800X3D оказался очень хорош, читателю ресурса Wccftech удалось достичь напряжения 0,844 В и при этом не так сильно потерять в производительности.

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Пользователь, известный под ником @Diabolical_genius, планомерно снижал напряжение своего экземпляра Ryzen 7 5800X3D, начав со стандартного значения 1,35 В. Удивительно, но снижение производительности в бенчмарках удалось заметить только по достижении 1 В, причём оно не было значительным, в отличие от температур и энергопотребления. В Cinebench R20 энергопотребление составило 73 Вт, а температура 43°C. Использовалась система жидкостного охлаждения с 420-мм радиатором. При всём при этом процессор продолжал повышать частоты до 4,4 ГГц, что соответствует спецификациям.

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Стабильная работа сохранялась до напряжения 0,844 В, производительность в данном случае снизилась уже на большую величину, но общая оценка в тестировании 3DMark Fire Strike почти не изменилась: 20481 против 20131. Оценка только процессора снизилась на 14%, с 29964 до 25672 баллов.