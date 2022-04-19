Специалистам TweakTown удалось превысить скорости, которые инсайдеры приписывают следующему поколению видеокарт NVIDIA.

Среди обзоров множества технологических изданий на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti внимание на себя обратила публикация ресурса TweakTown, её авторам удалось разогнать видеопамять до рекордного уровня. Чипы памяти тестового образца продвинутого варианта SUPRIM X от компании MSI покорили частоту 1538 МГц, при этом эффективная скорость работы достигла 24,6 Гбит/с, а общая пропускная способность подсистемы памяти — 1181 ТБ/с. Таким образом, авторам уже сейчас удалось превысить скорость, которую ожидают в следующем поколении видеокарт NVIDIA.

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Разогнав память до такого уровня, нельзя было пройти мимо майнинга, замеры скорости хеширования видеокарты в программном обеспечении Excavator с алгоритмом daggerhashimoto показали пиковое значение 134 МХ/с, потребление энергии находилось в диапазоне 380…390 Вт. Прирост производительности относительно результатов на заводских настройках составил около 25%. NVIDIA не ограничивает хешрейт на своих топовых видеокартах: стандартной GeForce RTX 3090 и её Ti версии.

Источник: TweakTown и VideoCardz