Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
В сети заметили новый инженерник AMD Ryzen 7000 — кэш L2 увеличился в два раза
Инженерный образец отметился в базе данных проекта распределённых вычислений, возможно, это уже серийный вариант.
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Выпуск процессоров AMD Ryzen 7000 семейства Raphael запланирован на этот год, ожидается что серия всё также будет предлагать модели с количеством ядер до 16 включительно. Несколько инженерных образцов уже оставили свой след в сети. Недавно 8-ядерная модель снова появилась в базе данных проекта распределённых вычислений MilkyWay@Home, это зафиксировал Twitter блог @BenchLeaks, автор которого также отметил, что образец под номером 100-000000514-03_N получил новый модельный идентификатор 97 и это может быть серийный образец со степпингом B1. Информация согласуется со слухами о начале массового производства процессоров в этом месяце.

Источник: MilkyWay@Home

реклама

Что ещё может быть интересно, системе удалось распознать объём кэш-памяти 2-го уровня, на каждое ядро процессора приходится 1024 КБ — в два раза больше, чем у моделей на базе архитектуры Zen 3. Ранее в Geekbench отметился инженерный образец серверного процессора EPYC семейства Genoa на базе архитектуры Zen 4, тогда также отмечалось удвоение объёма кэш-памяти, но не было точно известно, сделают ли аналогичные изменения в потребительских процессорах.

Источник:
Wccftech
Twitter @BenchLeaks
MilkyWay@Home
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #процессоры #amd ryzen #amd zen 4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Японии графический ускоритель AMD Instinct MI210 стоит более 2000000 иен
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
89
Валентина Матвиенко очень удивилась, узнав, что даже гвозди в РФ – импортные
53
Криптозима наступила – эксперты РБК рассказали о причинах падения Биткоина и курсе ВТС на 2022г
27
Цены на видеокарты в магазинах РФ вернулись на начало февраля – GeForce GTX 1660 Ti скинула 50 000р
30
Kaspersky vs Microsoft Defender – какой антивирус выбрать для домашнего ПК по мнению AV-Comparatives
43
В России начался прием предзаказов на Redmi note 11 Pro
12
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
42
В России назревает дефицит силикона и изделий из него
41
Культовую игру Ведьмак 3 запустили в 8К с трассировкой лучей и 100 графических модификаций
14
Россия планирует к 2030 году производить собственные чипы по 28-нм техпроцессу
80
Приложение ЮMoney пропало из магазина Google Play
2
Процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache могут появиться не раньше 2023 года
7
Национализации McDonald’s в РФ не будет – В. Матвиенко поделилась деталями нового законопроекта
36
Ноутбуки Dell Precision 7 получат процессоры Intel Alder Lake-HX и графику Arc Pro
2
Криптобиржа Bitstamp запросила у клиентов сведения о происхождении их средств
13
Формальный анонс платформы AMD Socket AM5 может состояться в конце мая
24
Новая версия программы-майнера T-Rex поднимает производительность LHR видеокарт до 80%
11
AMD Ryzen 7 5800X3D разогнался до 5.14 ГГц
16
Блогер рассказал о простых способах ремонта ПК на дому – оживляем старое железо вместе с DG
6
CD Projekt RED перестала работать с российскими компаниями, что отсрочило выход некстген The Witcher 3
1

Популярные статьи

Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
17
Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
13
Проект "Моя вода". От анонса до результата
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
18
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

YakinVK
14:50
Тонким слоем
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
_ErOp_
14:44
Вселенной этой как бы не фанат... Совсем... Но что за высер я сейчас прочитал? Стрелялки спёрли что-то у других? На средненькой видеокарте 6-летней давности и 8700т тормозит? Персонажи похожи на орков...
Halo Infinite: так себе бесконечность
Sheshenbek
14:43
ха я был прав! ещё вчера писал
Известный майнер собрал ферму за 1 000 000р из 8-ми Radeon RX 6800 ХТ и планирует добывать Эфир
mistergrim
14:41
Воистину последние времена настают. Valve переборола фобию тройки.
Сценарист Portal заявил, что Valve следует начать работу над Portal 3
Sheshenbek
14:38
до сих пор не могу понять как пасту мазать
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
-Sinigr-
14:37
А то как нужно будет выпускать зен4+ ? У АМД было нормальное отношение к покупателям только когда она в г... в кризисе сидела с бульбульдозерами и надо было держаться за покупателя, тут и ам4 стал дол...
AMD считает, что Ryzen 7 5800X3D лучше всего проявляет себя в играх
mishika
14:36
Ну, гарантия в днс 3 года. На позорную затычку 3060ti в версии gaming x от msi не особо тянет.
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Anton Ivanovich
14:32
сделать 4 ую линейку lhr это как выстрелить себе в ногу, карты и так будут дорогие, маркетологи на это не пойдут. все карты опять уйдут с хорошим спросом - майнерам. или сделают верхний сегмент не lhr...
Эксперты: эра майнинга на видеокартах закончилась: RTX 3080 Ti генерирует всего 2 доллара в день
Academic
14:31
Товар распродан.
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
_ErOp_
14:27
Учитывая прорву неиспользуемого места внутри и продуваемость конструкции - надо было вместо маленькой стеклянной колбы делать кастомный бак увеличенного объёма с радиаторами.
Проект "Моя вода". От анонса до результата
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем