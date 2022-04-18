Инженерный образец отметился в базе данных проекта распределённых вычислений, возможно, это уже серийный вариант.

Выпуск процессоров AMD Ryzen 7000 семейства Raphael запланирован на этот год, ожидается что серия всё также будет предлагать модели с количеством ядер до 16 включительно. Несколько инженерных образцов уже оставили свой след в сети. Недавно 8-ядерная модель снова появилась в базе данных проекта распределённых вычислений MilkyWay@Home, это зафиксировал Twitter блог @BenchLeaks, автор которого также отметил, что образец под номером 100-000000514-03_N получил новый модельный идентификатор 97 и это может быть серийный образец со степпингом B1. Информация согласуется со слухами о начале массового производства процессоров в этом месяце.

реклама

Что ещё может быть интересно, системе удалось распознать объём кэш-памяти 2-го уровня, на каждое ядро процессора приходится 1024 КБ — в два раза больше, чем у моделей на базе архитектуры Zen 3. Ранее в Geekbench отметился инженерный образец серверного процессора EPYC семейства Genoa на базе архитектуры Zen 4, тогда также отмечалось удвоение объёма кэш-памяти, но не было точно известно, сделают ли аналогичные изменения в потребительских процессорах.