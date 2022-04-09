Новая информация позволяет оценить сроки появления процессоров Zen 4 на рынке.

Выпуск новой линейки процессоров AMD Ryzen серии 7000 под кодовым названием Raphael запланирован на вторую половину года, первоначально предполагалось, что это произойдёт ближе к концу этого периода, но уже есть несколько намёков на возможность гораздо более раннего запуска. По данным известного под псевдонимом Greymon55 инсайдера, массовое производство процессоров запустят в конце этого месяца, судя по всему, это раньше первоначальных планов. График выпуска предыдущих поколений показал, что для выхода на рынок продуктам обычно требуется около 4…5 месяцев, а значит первые процессоры на базе архитектуры Zen 4 можно ожидать в сентябре или октябре, не ранее, пишет Wccftech.

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По слухам, для производства процессоров AMD Ryzen 7000 будут использовать 5- и 6-нм техпроцессы TSMC, более совершенный для кристаллов с ядрами. Ожидаются 16-ядерные модели, их базовый TDP может увеличиться до 170 Вт, но при этом должны поддерживаться и более высокие частоты, что в совокупности с предполагаемым 25% увеличением операций на такт может обеспечить очень большой прирост производительности. В целом, ожидается много изменений и новых технологий, которые положительно скажутся на общей производительности платформы, среди таких технологий специалисты перечисляют оптимизированные профили памяти RAMP.