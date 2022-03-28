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AMD увеличивает кэш-память второго уровня в процессорах EPYC Genoa
Эти изменения могут отразиться и на потребительской продукции.
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AMD активно наращивает объём кэш-памяти своих процессоров, в основном отдавая предпочтение уровню L3, но в будущем поколении архитектуры Zen 4 нас ожидает значительное увеличение и уровня L2. Это подтверждают данные из тестирования инженерного образца серверного процессора AMD EPYC Genoa в Geekbench. Запись в базе данных показывает, что каждое ядро 32-ядерного образца оснащается 1 МБ кэш-памяти 2-го уровня — это в два раза больше чем у современных моделей EPYC Milan. Объём кэш памяти 1-го уровня не изменился, доступно по 32 КБ для хранения инструкций и данных.

Источник: Geekbench

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Для обычных потребителей эта информация может быть интересна тем, что до сих пор ядра в серверных процессорах EPYC и потребительских Ryzen были одинаковы, а значит и последние могут получить больше кэш-памяти, но это пока не подтверждено. AMD может отойти от устоявшейся практики, тем более, что компания переходит к созданию разных версий ядер, адаптированных для разных задач. Например, известно о Zen 4c — эти ядра станут основой процессоров EPYC Bergamo.

Источник:
ComputerBase
Twitter @BenchLeaks
Geekbench
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#amd #процессоры
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