По цене видеокарта догоняет RTX 3090 Ti, интересно, что будет с производительностью.

Новый флагман для текущей линейки видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 отметился на первой торговой площадке, в австралийском магазине MegaBuy появился вариант RX 6950 XT в исполнении GIGABYTE. Можно было предположить, что видеокарта не будет дешёвой, но цена всё равно удивляет — практически 3250 австралийских долларов или 2400 долларов США, сообщает VideoCardz. В этом же магазине можно найти RX 6900 XT, самый дорогостоящий вариант оценивается примерно в 1670 долларов США, т.е. новинка может быть на 40…45% дороже оригинальной версии и стоить как GeForce RTX 3090 Ti — новый флагман от NVIDIA. С другой стороны, текущая цена может быть просто заполнителем.

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По слухам, AMD должна была представить 20 апреля три новые игровые видеокарты Radeon RX, но запуск перенесли на 10 мая, одной из предполагаемых причин является ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае и перебои на производстве, вызванные усилением карантинных мер. Кроме нового флагмана в числе новинок модели RX 6650 XT и RX 6750 XT, все они должны предложить более быструю память 18 Гбит/с, о других изменениях информации пока нет.