Сравнение проводили с процессорами Intel Ice Lake текущего поколения.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Презентация NVIDIA во время конференции GTC была грандиозной, в том числе, компания представила свои первые Arm вычислительные процессоры для центров обработки данных под кодовым именем Grace, а также «суперчипы», где с помощью высокоскоростного межсоединения можно объединить пару таких процессоров в «суперпроцессор» или создать комбинацию вычислительного процессора Grace с графическим Hopper. По данным компании, 144-ядерный суперчип с двумя Grace в 1,5 раза производительнее системе NVIDIA DGX A100. Как отмечают в Tom’s Hardware, это не лучшее сравнение, поскольку DGX A100 использует серверные процессоры AMD предыдущего поколения, 64-ядерные EPYC 7742 семейства Rome. Специалистам ресурса удалось найти более интересное сравнение с процессорами Intel.

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Вице-президент NVIDIA по ускоренным вычислениям Ян Бак (англ. Ian Buck) выступал на GTC с отдельной презентацией, как сообщается, в ней суперчип Grace сравнивали с Intel Ice Lake текущего поколения в задачах прогнозирования погоды Weather Research and Forecasting (WRF). NVIDIA утверждает, что Grace в 2 раза быстрее и в 2,3 раза энергоэффективнее двух 36-ядерных и 72-поточных процессоров Intel Xeon Platinum 8360Y.

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Результаты впечатляющие, но специалисты полагают, что Grace, скорее всего, не будет иметь такого большого преимущества над грядущими Intel Sapphire Rapids, а также могут выступать приблизительно на одном уровне с процессорами AMD EPYC семейства Milan по производительности и эффективности. Так или иначе, NVIDIA Grace — очень сильный продукт в сегменте HPC.