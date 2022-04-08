Авторы ресурса XanxoGaming продолжают тестировать добытый розничный экземпляр процессора AMD Ryzen 7 5800X3D. Первые синтетические бенчмарки не показали впечатляющей разницы, модель с 3D V-Cache выступала на уровне Ryzen 7 5800X. Неплохой прирост производительности был заметен в Blender Benchmark, там новинка была быстрее примерно на 10…11%. Наибольший прирост компания AMD обещала в играх, за счёт большого кэша новинка должна опередить Intel Core i9-12900K и похоже это действительно возможно.
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XanxoGaming совместно с разработчиками утилиты CapFrameX провели быстрый тест в Shadow of the Tomb Raider, игре, которая сильно зависит от скорости и задержек подсистемы памяти. Тест проводился в разрешении 1280×720 с низкими настройками графики, дабы избежать ограничений со стороны видеокарты. Платформа AMD оснащалась видеокартой GeForce RTX 3080 Ti и оперативной памятью DDR4-3200 CL14, для Intel использовали RTX 3090 Ti и DDR5-4800 CL40.
Если не обращать внимание на не самый лучший выбор памяти для платформы Intel, то в результате сравнения AMD Ryzen 7 5800X3D оказался быстрее Intel Core i9-12900K на 22% и i9-12900KS на 16%. Для процессора AMD средняя частота кадров составила 231 FPS, а для соответствующих решений Intel — 190 и 200 FPS.
- Источник:
- XanxoGaming
- Tom's Hardware