Условия тестирования были благоприятны для процессора AMD, но преимущество всё равно значительное.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Авторы ресурса XanxoGaming продолжают тестировать добытый розничный экземпляр процессора AMD Ryzen 7 5800X3D. Первые синтетические бенчмарки не показали впечатляющей разницы, модель с 3D V-Cache выступала на уровне Ryzen 7 5800X. Неплохой прирост производительности был заметен в Blender Benchmark, там новинка была быстрее примерно на 10…11%. Наибольший прирост компания AMD обещала в играх, за счёт большого кэша новинка должна опередить Intel Core i9-12900K и похоже это действительно возможно.

реклама

XanxoGaming совместно с разработчиками утилиты CapFrameX провели быстрый тест в Shadow of the Tomb Raider, игре, которая сильно зависит от скорости и задержек подсистемы памяти. Тест проводился в разрешении 1280×720 с низкими настройками графики, дабы избежать ограничений со стороны видеокарты. Платформа AMD оснащалась видеокартой GeForce RTX 3080 Ti и оперативной памятью DDR4-3200 CL14, для Intel использовали RTX 3090 Ti и DDR5-4800 CL40.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел <b>RTX 3090 в Регарде дешевле чем везде</b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> -160 000р на RTX 3080 ASUS RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Если не обращать внимание на не самый лучший выбор памяти для платформы Intel, то в результате сравнения AMD Ryzen 7 5800X3D оказался быстрее Intel Core i9-12900K на 22% и i9-12900KS на 16%. Для процессора AMD средняя частота кадров составила 231 FPS, а для соответствующих решений Intel — 190 и 200 FPS.