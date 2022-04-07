Перуанский ресурс XanxoGaming добыл розничный образец уникального процессора.

Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D вместе с другими новыми моделями должен укрепить позиции компании в настольном сегменте до выхода следующей платформы. Модель предлагает очень большой объём кэша L3, за счёт чего производительность приложений, чувствительных к скорости и задержке в подсистеме памяти, должна существенно возрасти. Так это или нет, ресурс XanxoGaming должен выяснить уже в ближайшее время, его авторам удалось заполучить новый процессор до старта продаж, он уже тестируется и на данный момент специалисты опубликовали результаты в нескольких бенчмарках.

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Синтетические тесты с большой вероятностью никакого преимущества от дополнительного 3D V-cache не покажут, но всё же результаты вызывают определённый интерес. В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 5.4.4 процессор набрал 1639 и 10498 баллов соответственно. Ранее AMD Ryzen 7 5800X3D уже отметился в этом тесте, тогда результаты были выше: 1633 и 11250 баллов. В целом производительность находится на уровне обычного Ryzen 7 5800X или немного ниже, но здесь стоит подчеркнуть, что у модели с 3D V-cache ниже частоты — на 400 и 200 МГц в базовом и турбо-режиме.

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В CPU-Z и Cinebench R23 результаты также близки или ниже, чем у обычной версии процессора. А вот где появились намёки на преимущество, так это в Blender. Встроенный бенчмарк оценил возможности AMD Ryzen 7 5800X3D в 246 баллов, для версии 5800X больше всего результатов с оценкой 220 баллов — прирост около 11%. Пока ничего особо-впечатляющего, но нужно ждать результаты в играх, именно в них компания обещает серьёзный прирост производительности, в среднем на 15%.