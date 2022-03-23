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AMD Ryzen 7 5800X3D оказался на 9% быстрее 5800X в многопоточном тесте Geekbench
И это при меньших тактовых частотах у новинки с 3D V-Cache.
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Пока независимые тесты AMD Ryzen 7 5800X3D ещё не появились, но уже можно оценить влияние дополнительной кэш-памяти 3-го уровня на производительность в Geekbench. Накануне в базе данных этого бенчмарка появились первые результаты процессора и хотя Geekbench, вероятно, не является тем тестом, который активно задействует кэш-память, прирост всё равно есть.

Источник: Geekbench [1], [2]

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Лучшие результаты AMD Ryzen 7 5800X3D в однопоточном и многопоточном тесте составили 1637 и 11250 баллов. По оценке Wccftech, многопоточная производительность на 9% выше, чем у процессора AMD Ryzen 7 5800X – ближайшей похожей модели без 3D V-Cache. И это при условии, что Ryzen 7 5800X3D работает на более низких частотах, 3,4/4,5 ГГц против 3,8/4,7 ГГц. Исходя из результатов, можно надеяться, что в приложениях, зависящих от объёма кэш-памяти, таких как игры, процессор действительно покажет существенный прирост производительности, как и обещала компания.

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Ожидается, что AMD Ryzen 7 5800X3D поступит в продажу 20 апреля. Недавно появилось официальное подтверждение, что модель не будет поддерживать разгон ядер из-за ограниченного напряжения для безопасной работы многоуровневого кэша.

Источник:
Wccftech
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#amd #процессоры #amd ryzen
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