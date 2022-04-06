На презентации дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist были перечислены основные технические характеристики будущих моделей, в том числе, частоты графических процессоров. Однако единственное значение для современных видеокарт мало о чём говорит, частота меняется динамически под действием различных факторов. На презентации не уточнялось, каким уровням соответствуют указанные значения и каковы максимальные, ясность в данный вопрос внёс научный сотрудник Intel Том Петерсен (англ. Tom Petersen) в недавнем интервью ресурсу HotHardware.
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Оказалось, у Intel несколько иной подход при выборе значений частот графического процессора для спецификаций. Как отмечает VideoCardz, если AMD и NVIDIA указывают несколько уровней, то Intel определяет среднее значение частоты, тестируя множество графических процессоров в жёстких условиях с ограниченным TDP. Проще говоря, указанные значения — это самая низкая частота, на которой должен работать графический процессор независимо от дизайна ноутбука.
В качестве примера приводится Intel ARC A370M, частота графического процессора которого 1550 МГц и минимальный TDP 35 Вт. Указанное значение — это минимальная средняя частота. Фактическая частота будет зависеть от условий работы и конкретной игры, при возможности частоты будут существенно повышаться, например, в такой игре как CS GO можно будет увидеть 2 ГГц.
- Источник:
- HotHardware, YouTube
- VideoCardz