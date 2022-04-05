Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Для POCO M3 тестируют обновление до Android 12
Ранее аналогичные новости появились и в отношении Redmi 9T.
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

После обновления флагманских моделей до Android 12 компания Xiaomi взялась и за бюджетные аппараты. Причём владельцев ряда смартфонов может ждать сюрприз, сообщается, что некоторые модели получат второе обновление операционной системы, чего обычно не происходит. Так вчера появилась информация о подготовке Android 12 для Redmi 9T, сегодня она дополнилась — обновление готовится и для другого, очень похожего смартфона.

реклама

Ресурс Xiamiui выяснил, что обновление готовится для POCO M3, на данный момент проводится внутреннее тестирование с прошивкой версии 22.4.2. Смартфон получит и обновление оболочки MIUI до 13 версии. Как отмечалось выше, POCO M3 и Redmi 9T имеют практически одинаковые характеристики. В основе этих моделей лежит платформа Qualcomm Snapdragon 662, доступные на рынке конфигурации идентичны. Но отличия есть, кроме внешнего дизайна и некоторых особенностей оболочки смартфоны отличаются набором камер, у Redmi 9T основной блок камер включает широкоугольный объектив, у POCO M3 его нет.

Источник:
Xiaomiui
Gizmochina
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #xiaomi #redmi #обновления #poco
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Рейтинги AnTuTu показывают близость процессора Dimensity 9000 к Snapdragon 8 Gen 1
«Яндекс.Маркет» начал продавать подержанные смартфоны
Samsung прекращает поддержку смартфонов Galaxy S9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
163
78 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 за апрель 2022 года
3
Новое вредоносное ПО для Android крадет контакты, местоположение, аудиозаписи и многое другое
4
Процессор Intel Core i3-12100F сравнили с i7 Sandy Bridge в играх — разница достигает двух раз
88
NVIDIA продемонстрировала трассировку пути в реальном времени
5
Илон Маск прибрал к рукам 9,2% акций Twitter
1
World of Tanks никуда не уходит – что сообщают в Wargaming и почему с играми ничего не случится
12
Radeon R9 290 снова в строю – на что способен старый флагман спустя 9 лет после выхода в тестах WG
12
В российский топ приложений вырвалась соц. сеть Fiesta: интерфейс может показаться знакомым
4
Windows 11 не оправдала надежд Microsoft – низкая популярность и третье место с показателем 8.47%
34
Применение DDR5 в ноутбуках позволило AMD поднять производительность графики и снизить энергопотребление
5
Wargaming объявила об уходе из России и Беларуси
91
В сети появилась новая утечка касательно Intel NUC на базе процессоров Alder Lake
+
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT со скидками до 100 000 рублей
17
Видеокарты AMD существенно превзошли NVIDIA по приросту производительности от новых драйверов
23
Процессоры AMD Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 сравнили в играх с Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
8
Российский рынок ПО может быть окончательно потерян для американских компаний – Cnews
10
Redmi 9T вопреки стратегии обновления может получить MIUI13 на базе Android 12
2
ZOTAC представила GeForce RTX 3090 Ti PGF OC занимающей 4 слота на материнской плате
35
Steam опубликовала статистику используемых CPU и GPU за март 2022 года
6

Популярные статьи

Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
59
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
9
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
13
Call of Duty 2: проверка временем
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1

Сейчас обсуждают

Orgasmatron
17:17
Обычных радиаторов с мат.плат вполне хватает для охлаждения. Зачем городить подобных монстров, понта ради?
Thermalright представила массивный радиатор HR-09 2280 Pro для твердотельных накопителей M.2
Леди Яга
17:16
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
Ам Шегар
17:15
А ведь сколько лет Рома считал себя британским лордом, почти ровней королеве..... И тут такой удар по самомнению! Деньги преходящи, а вот самомнение придётся долго восстанавливать.....
Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
Михаил Орлов
17:15
Нет он не ебанутый как ты,которому мерещатся хохлы ,Бандеры и еб..й как ты.Методичка не прокатила
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Никита Круглов
17:13
А я взял палит, но версию "ОС", чуть разогнанную с завода))
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
Леди Яга
17:12
>> видеокарту с не самым лучшим охлаждением легко превратить в тихую, холодную... ...используя СВО
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
Infinity78
17:12
как упадет все это на видеокарту за полляма))) Да вынесите уже этот слот в другое место, а не суйте в мешок тепловой.
Thermalright выпустила радиаторы для SSD M.2
Ам Шегар
17:12
Это Послание для инвесторов (если они ещё остались). Нечто вроде "не бросайте нас, мы ещё живы и у нас даже есть что-то от S.T.A.L.K.E.R. 2". Но пока что игровые гиганты не спешат купить GSC Game Worl...
GSC Game World пока не откладывает релиз S.T.A.L.K.E.R. 2
Виталий Shokerxxx
17:07
все проще нету коробки. наверное одна из этих https://togliatti24.ru/post/view/14392 вот на днях задержали нескольких ..обокрала майнера а вот коробас не взяла..
В России взыщут с Meta* почти два миллиарда рублей оборотного штрафа
BioMax
17:05
уже народ гибнет за денежки этих "моржей"
Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем