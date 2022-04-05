Ранее аналогичные новости появились и в отношении Redmi 9T.

После обновления флагманских моделей до Android 12 компания Xiaomi взялась и за бюджетные аппараты. Причём владельцев ряда смартфонов может ждать сюрприз, сообщается, что некоторые модели получат второе обновление операционной системы, чего обычно не происходит. Так вчера появилась информация о подготовке Android 12 для Redmi 9T, сегодня она дополнилась — обновление готовится и для другого, очень похожего смартфона.

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Ресурс Xiamiui выяснил, что обновление готовится для POCO M3, на данный момент проводится внутреннее тестирование с прошивкой версии 22.4.2. Смартфон получит и обновление оболочки MIUI до 13 версии. Как отмечалось выше, POCO M3 и Redmi 9T имеют практически одинаковые характеристики. В основе этих моделей лежит платформа Qualcomm Snapdragon 662, доступные на рынке конфигурации идентичны. Но отличия есть, кроме внешнего дизайна и некоторых особенностей оболочки смартфоны отличаются набором камер, у Redmi 9T основной блок камер включает широкоугольный объектив, у POCO M3 его нет.