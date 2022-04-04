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Redmi 9T вопреки стратегии обновления может получить MIUI13 на базе Android 12
Якобы новая прошивка уже тестируется.
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Устройства под брендом Redmi обычно не получают более одного обновления операционной системы, однако появились слухи, что Redmi 9T может получить обновление до MIUI 13 на базе Android 12. Дебютировал смартфон с оболочкой MIUI 12 на базе 10 версии Android 10 и уже получил обновление до 11. О ещё одном обновлении заговорили на ресурсе Xiamiui, специалисты утверждают о внутреннем тестировании для Redmi 9T прошивки версии 22.4.2 на базе MIUI 13 и Android 12. Похоже, что авторы находки уверены в будущем обновлении, но вот получит ли в дальнейшем устройство ещё один апдейт до MIUI 13.5 — утверждать не берутся.

Источник: Xiaomiui

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Отмечается, что обновление должно существенно повысить производительность и стабильность устройства, добавить новых возможностей. Хотя в последнем случае ресурс Gizmochina напоминает, что набор новых функций обычно зависит от класса устройства, для бюджетных решений он ограничен. Нет сведений, когда обновление до Android 12 может выйти для Redmi 9T, по предположениям — не раньше, чем через 3-4 месяца.

Источник:
Xiaomiui
Gizmochina
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#смартфоны #xiaomi #redmi #miui #обновления #miui 13
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