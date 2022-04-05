Похоже, компания давно планировала выпустить процессор.

В прошлом году процессоры AMD Ryzen серии 5000 перешли на новый степпинг B2, в сети можно встретить разные отзывы о новых версиях, кто-то изменений не заметил, а кто-то сообщал об улучшениях в энергоэффективности, разгоне и работе с памятью. Недавно AMD представила целый набор новых процессоров, в числе которых был и Ryzen 5 5600. Новинки должны иметь новый степпинг, однако в обзорах различных изданий заметили, что в CPU-Z процессор Ryzen 5 5600 определяется как старый вариант B0, а на его крышке указан 2020 год производства.

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Об этом пишет пользователь Twitter @Zed__Wang, также периодически выдающий различные инсайды. По мнению пользователя, всё это может означать, что AMD планировала выпустить Ryzen 5 5600 в начале 2021 года, спустя сравнительно небольшой промежуток времени после выхода на рынок Ryzen 5 5600X, но по какой-то причине этого не случилось. Возможно, Ryzen 5 5600 производился в небольших количествах, компания накапливала запасы и только теперь готова выпустить эти модели на рынок.

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В природе существуют обе версии Ryzen 5 5600, например, в обзоре ресурса QuazarZone участвовал процессор степпинга B2 и разогнался он до 4800 МГц, у специалистов HotHardware также оказался B2 вариант, странно, но как и B0, произведён он в 2020 году. Вариант B0 участвовал в обзоре ресурса Coolpc, также такой процессор получили на обзор специалисты Coolaler.