Есть даже точная дата, когда компания может объявить о выпуске.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Информация о выпуске компанией AMD новых видеокарт в линейке Radeon RX серии 6000 продолжает уточняться. Похоже, стала известна новая дата, которая на этот раз должна быть окончательной. Ресурс VideoCardz сообщает со ссылкой на своего надёжного информатора, что новинки появятся 10 мая, а не 20 апреля, как считалось ранее.

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К новинкам относятся не только улучшенные модели среднего и высокого класса, но и решения начального уровня. Будут выпущены модели Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT с более быстрой видеопамятью. Неплохо, но в преддверии запуска новой линейки внимание потребителей к ним может быть низким.

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Модели начального класса могут заинтересовать потребителей с ограниченным бюджетом, которые долго откладывали апгрейд, а потом были вынуждены ждать окончания бума майнинга. Бюджетные решения следующего поколения ждать, вероятно, придётся долго, поэтому Radeon RX 6400, которая сейчас доступна только сборщикам готовых систем, может хорошо продаваться. Модель ожидается в розничной продаже также с 10 мая. Вчера очень простой вариант заметили на китайских торговых площадках, стоит он около 235 долларов и может выступать на уровне Radeon RX 580 с 4 ГБ видеопамяти.