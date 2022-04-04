Потенциал раскрывается постепенно.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Как-то так получается, что в течение жизненного цикла практически каждой серии видеокарт AMD Radeon компании удаётся неплохо подтянуть производительность за счёт оптимизации драйверов. Иногда даже удаётся изменить позиционирование моделей относительно конкурента — решения, которые изначально были слабее, отыгрывают своё отставание и даже могут вырваться вперёд. В недавнем тестировании видеокарт специалисты ComputerBase выяснили, насколько NVIDIA и AMD улучшили быстродействие своих решений, по приросту производительности AMD оказалась в лидерах.

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Весь массив данных тестирования обработали авторы ресурса 3DCenter, видеокарта Radeon RX 6800 XT с драйвером версии 22.2.3 прибавила 9,8% относительно 20.11.2 – первой версии, в которой поддерживались новые модели серии 6000. Инженерам NVIDIA, судя по показателям GeForce RTX 3080, удалось увеличить производительность на 2,5%. В трассировке лучей видеокарты AMD стали на 12,7% быстрее.

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В итоге, тесты ComputerBase показывают, что если на момент выхода Radeon RX 6800 XT в среднем уступала GeForce RTX 3080, то сейчас ситуация изменилась и видеокарта AMD даже чуть быстрее конкурента, в трассировке лучей NVIDIA по-прежнему лидирует, хотя AMD существенно нарастила производительность.