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AMD представила CDNA 2 ускоритель вычислений Instinct MI210 в форм-факторе PCIe
Половина от графического процессора MI250X.
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Источник: AMD и TechPowerUp

Компания AMD представила ускоритель вычислений Instinct MI210, на данный момент это самый доступный вариант в линейке MI200 и в отличие от своих старших собратьев, представленных в виде специальных OAM-модулей, MI210 выполнен в форм-факторе PCIe. Графический процессор решения использует 7-нм техпроцесс и архитектуру CDNA 2, он представляет собой половину от установленного в MI250X чипа. В старших решениях компания применила новейшие технологии для упаковки и межсоединений, чтобы объединить на одной подложке два вычислительных кристалла. В MI210 присутствует только один вычислительный кристалл и в нём 104 вычислительных блока, содержащих в общей совокупности 6656 потоковых процессоров.

Источник: AMD

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При частоте 1700 МГц производительность MI210 в векторных операциях FP64 и FP32 достигает 22,6 Тфлопс, а в матричных — 45,3 Тфлопс. Новая архитектура отличается наличием специальных «матричных ядер» Matrix Core. Пиковая производительность при работе с форматами FP16, Bfloat16 достигает 181 Тфлопс и столько же Топс при работе с форматом INT8. Подсистема памяти представлена четырьмя стеками HBM2e с общим объёмом 64 ГБ и пропускной способностью 1,6 ТБ/с. Системы с MI210 уже находят применение, например, научные работники компании CSC используют MI210 и изучают их возможности в преддверии полного развёртывания суперкомпьютера LUMI на базе MI250X.

Источник:
AMD
TechPowerUp
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#amd #видеокарты
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OverDoz
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Me4tatelI&gt;
19:18
арестович тот еще помошник а что такого? курс на вступление в нато прописан у них в конституции наооборот, единственные кто открыто был против это опзж
Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Me4tatelI&gt;
19:16
че за прикол блок комментариев активных спрва от сайта имеет заголовки новостей на француском))
Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Me4tatelI&gt;
19:16
эта бумага в дефиците так же
Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
OverDoz
19:16
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Me4tatelI&gt;
19:15
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corvus
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Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Развал мордора
19:08
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Les épiceries "Lenta" refusent d'émettre des chèques papier en raison de la hausse du prix du toner et du papier
Леди Яга
19:08
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Остановка поставок меди и никеля из РФ может ощутимо замедлить переход на чистую энергетику в ЕС
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