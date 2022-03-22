Половина от графического процессора MI250X.

Компания AMD представила ускоритель вычислений Instinct MI210, на данный момент это самый доступный вариант в линейке MI200 и в отличие от своих старших собратьев, представленных в виде специальных OAM-модулей, MI210 выполнен в форм-факторе PCIe. Графический процессор решения использует 7-нм техпроцесс и архитектуру CDNA 2, он представляет собой половину от установленного в MI250X чипа. В старших решениях компания применила новейшие технологии для упаковки и межсоединений, чтобы объединить на одной подложке два вычислительных кристалла. В MI210 присутствует только один вычислительный кристалл и в нём 104 вычислительных блока, содержащих в общей совокупности 6656 потоковых процессоров.

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При частоте 1700 МГц производительность MI210 в векторных операциях FP64 и FP32 достигает 22,6 Тфлопс, а в матричных — 45,3 Тфлопс. Новая архитектура отличается наличием специальных «матричных ядер» Matrix Core. Пиковая производительность при работе с форматами FP16, Bfloat16 достигает 181 Тфлопс и столько же Топс при работе с форматом INT8. Подсистема памяти представлена четырьмя стеками HBM2e с общим объёмом 64 ГБ и пропускной способностью 1,6 ТБ/с. Системы с MI210 уже находят применение, например, научные работники компании CSC используют MI210 и изучают их возможности в преддверии полного развёртывания суперкомпьютера LUMI на базе MI250X.