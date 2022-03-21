Пару моделей Acer с Arc A370M можно заказать в Финляндии.

Первый квартал 2022 года подходит к концу, на 30 марта запланирована презентация Intel, где компания должна показать дискретную графику Arc Alchemist в действии, а множество OEM производителей — свои ноутбуки на базе новых решений. Новинки уже замечают в каталогах различных торговых площадок, например, сегодня в сети заметили несколько вариантов Acer Swift X с графикой Intel Arc A370M и они доступны для предварительного заказа. При этом в свободной продаже ноутбуки ожидают только 25 мая, сообщает VideoCardz.

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Предварительные заказы на сверхлёгкие 16-дюймовые ноутбуки Acer Swift X были открыты в финском магазине Proshop. Перед нами два варианта, один из которых основан на базе платформы с Intel Core i5-1240P и стоит 1299 евро, другой, на базе Core i7-1260P, стоит уже 1549 евро, также предлагая в два раза больший накопитель. Оба процессора 12-ядерные и 16-поточные, сочетают быстрые и эффективные ядра по формуле 4+8. Также можно отметить, что дисплеи ноутбуков обладают разрешением 2560×1600, а их вес составляет всего лишь 1,7 кг.

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Intel недавно рассказала об уровне быстродействия Arc A370M, модель должна быть в два раза быстрее самого производительного интегрированного решения компания. Последнее уже позволяет играть в не самые требовательные и хорошо оптимизированные проекты, поэтому Arc A370M должна достаточно хорошо справляться с играми, а с выходом технологии масштабирования XeSS ситуация наверняка станет ещё лучше.