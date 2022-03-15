Одной из первых на рынке появится Arc A370M.

Похоже, что Intel успеет представить дискретные графические ускорители Arc Alchemist в первом квартале, наконец-то появилась более конкретная информация. На 30 марта запланировано мероприятие, где и обещают показать первые модели, но это будут решения для ноутбуков, о вариантах для настольных ПК пока не говорится, но об этом компания уже предупреждала — графика для настольных систем ожидается во втором квартале.

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Вице-президент и руководитель подразделения Intel Visual Compute Group Лиза Пирс (англ. Lisa Pearce) сообщила, что первой дискретной видеокартой Intel на рынке станет Arc A370M. В публикации отмечается, что эта модель обеспечит двукратный прирост производительности по сравнению с интегрированной графикой. Данное заявление основано на сравнении производительности двух систем в Metro Exodus при разрешении 1080p с графическим API DirectX 12: первая система на базе Core i7-12700H и Arc A370M, а вторая — на базе Core i7-1280P и встроенной Iris Xe в максимальной доступной на текущий момент конфигурации с 96 блоками EU.

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Подчёркивается, что в компании продолжается работа по оптимизации графических процессоров для множества приложений. Что касается игр, компания планирует публиковать данные о производительности в различных играх каждой видеокарты, чтобы лучше сориентировать потребителей.