Например, блок обработки графики может быть только в одном кластере, а в остальных — более полезные для расчётов блоки.

Сегодня начинается конференция разработчиков GDC 2022, в рамках которой со своим докладом выступит руководитель компании NVIDIA. Доклад запланирован на завтра, ожидается, что будут представлены новые ускорители вычислений на базе архитектуры Hopper, которые будут основаны на одно- и многокристальных графических процессорах. Предполагаемая схема первого варианта была опубликована достаточно известным в Twitter энтузиастом @Locuza_. Она построена на основе различной информации, просочившейся в интернет за последнее время, и отражает одну интересную деталь, на которую ранее никто не обращал внимания.

реклама

NVIDIA может использовать в графическом процессоре разные по строению кластеры обработки графики или так называемые GPC (Graphics Processing Cluster). Только один кластер будет содержать блоки для обработки 3D графики, в остальных же это пространство займут блоки для вычислений, которые более актуальны для продукта данного класса, объясняет VideoCardz. Схема имеет отношение к графическому процессору GH100, это монолитный вариант, который может объединить до 144 блоков SM и 18432 ядер CUDA для FP32 операций. В GA100, текущем решении компании на базе архитектуры Ampere, присутствует 6912 блоков CUDA для FP32. По многочисленным слухам, нас ждёт и мульти-чип вариант Hopper, который будет в два раза больше GH100.