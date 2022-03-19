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NVIDIA может намекать на анонс архитектуры Hopper во время GDC 2022
По слухам, Hopper — первая мульти-чип архитектура компании.
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Слухи о графической архитектуре NVIDIA Hopper появились достаточно давно, это может быть первое мульти-чип решение компании, предназначенное для центров обработки данных и высокопроизводительных вычислений. Высока вероятность, что первые решения на базе Hopper представят во время конференции GDC 2022, на это явно намекает анонс этого события, начинающийся со слов Hopped Up. Выступление главы NVIDIA запланировано на 22 марта, 8:00 по тихоокеанскому времени.

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Кроме того, что Hopper может быть первым многочиповым решением NVIDIA, это может быть один из самых больших графических процессоров, когда-либо созданных компанией. Предполагаемый размер каждого кристалла может превышать 850 мм², отмечает VideoCardz. В общей совокупности, если говорить о максимально возможном количестве вычислительных блоков, двухчиповому решению приписывают наличие 288 блоков SM, по 144 на каждый кристалл. В современном GA100 на базе архитектуры Ampere этих блоков 128, причём в самом производительном продукте на базе этого чипа около 16% блоков отключены.

Источник:
VideoCardz
NVIDIA Blogs
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#nvidia #видеокарты #вычисления
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