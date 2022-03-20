По предположениям, может состояться глобальный запуск трёх смартфонов среднего класса в серии X.

Honor запланировала на 29 марта презентацию новых устройств, сообщает Gizchina со ссылкой на аккаунт бренда в Weibo. Планы Honor неизвестны, но по многочисленным предположениям нас может ждать глобальный запуск линейки устройств среднего класса. Это может быть серия смартфонов X, три модели, одна из которых недавно была представлена в ряде регионов. Речь идёт о Honor X8 – это достаточно интересное устройство, основанное на платформе с Qualcomm Snapdragon 680, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Устройство также предлагает 6,7 дюймовый экран FHD+, 16 МП фронтальную камеру и 64 МП основную, которую сопровождают ещё три объектива.

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В новой линейке Honor X8 мог бы быть самой оптимальной моделью, предполагается, что компания могла бы выпустить устройство, предлагающее несколько больше возможности, например, Honor X9, а место самого доступного решения в линейке занял бы Honor X7. Эта информация уже подтверждается ресурсом Gizmochina, так среди всего прочего, Honor X9 приписывают наличие Qualcomm Snapdragon 695, а Honor X7 более простого чипсета — MediaTek Dimensity 700 и HD+ дисплея. Все смартфоны поддерживают 5G.