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В Windows 1.0 нашли пасхалку с руководителем Valve Гейбом Ньюэллом
Он долгое время работал в Microsoft.
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Программное обеспечение зачастую хранит множество секретов, особенно если это большие и значимые проекты, объединяющие множество творческих людей, такие проекты как Windows. Есть энтузиасты, которые до сих пор ищут пасхалки в старых версиях этой операционной системы, Twitter пользователь Лукас Брукс (англ. Lucas Brooks, @mswin_bat) один из них. Ему удалось обнаружить в Windows 1.0, с момента выхода последней версии которой прошло 35 лет, занятный список, где фигурирует Гейб Ньюэлл (англ. Gabe Newell) известный ныне как руководитель компании Valve.

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Найти этот список было очень непросто, он был спрятан в двоичных файлах, внутри растрового изображения смайлика, передаёт ресурс XDA-Developers. В списке присутствует состав команды, работавшей когда-то над Windows 1.0. В то время Гейб Ньюэлл работал в Microsoft, специалист приложил свою руку к созданию первых выпусков Windows. Позже он ушёл из компании и вместе с другим бывшим работником Microsoft создал Valve.

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Похоже, спустя много лет Ньюэлл испытывает больше симпатий к Linux, что отражается и на компании, которая поддерживает Linux и работает над тем, чтобы игр на Linux было больше. У Valve есть операционная система SteamOS на базе Linux, её новейшая версия предустановлена на портативной игровой компьютер Steam Deck.

Источник:
XDA-Developers
Lucas Brooks @mswin_bat, Twitter
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#microsoft #valve #windows #секреты
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