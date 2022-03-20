Он долгое время работал в Microsoft.

Программное обеспечение зачастую хранит множество секретов, особенно если это большие и значимые проекты, объединяющие множество творческих людей, такие проекты как Windows. Есть энтузиасты, которые до сих пор ищут пасхалки в старых версиях этой операционной системы, Twitter пользователь Лукас Брукс (англ. Lucas Brooks, @mswin_bat) один из них. Ему удалось обнаружить в Windows 1.0, с момента выхода последней версии которой прошло 35 лет, занятный список, где фигурирует Гейб Ньюэлл (англ. Gabe Newell) известный ныне как руководитель компании Valve.

реклама

Найти этот список было очень непросто, он был спрятан в двоичных файлах, внутри растрового изображения смайлика, передаёт ресурс XDA-Developers. В списке присутствует состав команды, работавшей когда-то над Windows 1.0. В то время Гейб Ньюэлл работал в Microsoft, специалист приложил свою руку к созданию первых выпусков Windows. Позже он ушёл из компании и вместе с другим бывшим работником Microsoft создал Valve.

анонсы и реклама В полтора раза подешевела RTX 3060 RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке -176 000р на топовый смарт Samsung Core i3 на треть подешевел в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -55000р на RTX 3060 В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Похоже, спустя много лет Ньюэлл испытывает больше симпатий к Linux, что отражается и на компании, которая поддерживает Linux и работает над тем, чтобы игр на Linux было больше. У Valve есть операционная система SteamOS на базе Linux, её новейшая версия предустановлена на портативной игровой компьютер Steam Deck.