Большая конференция для разработчиков — отличное мероприятие для этого.

Android 13 уже доступна для разработчиков, новейшая мобильная операционная система предлагает множество новых возможностей, поработали и над конфиденциальностью, появятся новые разрешения приложений на доступ к фото и видео, отключение отправки информации о местоположении при подключении по Wi-Fi к ближайшим устройствам и другие функции. Когда же компания представит Android 13 официально? С большой уверенностью можно сказать, что это состоится в мае — сегодня стали известны даты проведения конференции Google I/O для разработчиков, как правило, на ней представляют новые версии Android.

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Генеральный директор Google и ее материнской компании Alphabet Сундар Пичаи (англ. Sundar Pichai) объявил в своём Twitter, что Google проведет конференцию Google I/O с 11 по 12 мая, передаёт ресурс Sparrows News. Веб-страница мероприятия запущена, там можно узнать все подробности и бесплатно зарегистрироваться для просмотра онлайн-трансляции.