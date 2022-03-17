Новая технология не требует проприетарных API.

Специалисты продолжают работу над оптимизацией взаимодействия графических ускорителей и твердотельных накопителей, пытаясь соединить эти устройства в обход других компонентов. Уже появились технологии Microsoft DirectStorage и NVIDIA RTX IO, в основном они нацелены на применение в играх. Теперь The Register сообщает, что NVIDIA с IBM и группами исследователей из ряда университетов создали новую архитектуру для быстрого доступа к большим объёмам данных — это Big accelerator Memory или сокращённо BaM. Видеокарта может работать с данными напрямую, управлением потоков займётся графический процессор, в числе целей расширение видеопамяти, повышение эффективности доступа и пропускной способности, высвобождение центрального процессора от обработки запросов и данных.

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Похоже, что технология ориентирована на применение в центрах обработки данных, для аналитических приложений, машинного обучения с ускорением на графическом процессоре. Исследователи отмечают, что BaM показывает впечатляющие результаты даже с твердотельными накопителями потребительского уровня. Одно из множества преимуществ — отсутствие закрытых, проприетарных командных интерфейсов, в основе PCIe и RDMA, а также специальный драйвер ядра Linux. Концепция отдалённо напоминает видеокарту AMD Radeon Pro SSG, у которой был встроенный твердотельный накопитель, отмечают PCGamer и Wccftech.

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К слову, несколько дней назад Microsoft объявила о доступности DirectStorage в Windows 10 и 11 – скоро в играх уже должны проявиться результаты её применения, конечно, в случае, если используется быстрый твердотельный накопитель NVMe.