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Материнские платы ASUS X370 и A320 обеспечат поддержку практически всех новых процессоров AMD
До окончания марта должны быть опубликованы новые BIOS.
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О совместимости новых процессоров AMD со своими материнскими платами сообщила компания ASUS. Специалисты объяснили, что все представленные накануне процессоры совместимы с решениями ASUS на базе чипсетов AMD 500 и 400 серии при условии установки обновления BIOS с протоколом AGESA версии 1.2.0.6b.

Источник: ASUS DE

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С материнскими платами AMD 300 серии ситуация немного сложнее. В первую очередь стоит отметить отсутствие в таблице поддержки производителя моделей на базе чипсета B350, а вот X370 и A320 присутствуют и для них запланировано обновление с новой AGESA в срок до 25 марта. Обновление обеспечит совместимость практически со всеми новыми моделями. Вопросы остаются для AMD Ryzen 7 5800X3D, для варианта с 3D-кэшем поддержка будет зависеть от AMD, в случае с Ryzen 5 5500 поддержка не заявлена и причины этого не объясняются. Проверить и скачать обновление ASUS рекомендует на странице поддержки продуктов.

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#amd #asus #материнские платы
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