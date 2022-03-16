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В Windows 11 не появится реклама в проводнике
Это был экспериментальный баннер, его отключили.
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Несколько дней назад в сети появились сообщения об обнаружении в инсайдерской сборке Windows 11 рекламы, баннеры появились у некоторых пользователей прямо в проводнике. В небольших объявлениях Microsoft предлагала другие свои продукты. Новость омрачила такое полезное нововведение как вкладки, однако энтузиасты уже были готовы к такому развитию событий и принялись проверять старые способы отключения навязчивых сообщений. Теперь сама Microsoft спешит успокоить пользователей, реклама в проводнике Windows 11 не появится.

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Старший руководитель программ Windows Брэндон ЛеБлан (англ. Brandon LeBlanc) объяснил ресурсу The Verge, что до финального релиза реклама не доберётся, это была экспериментальная функция, которую отключили. Новость отличная, хотя некоторые пользователи считают, что если реклама в проводнике тестировалась, то вероятность её появления в будущем всё-таки сохраняется, возможно, к этому вернуться позже. Но это всё догадки, в ближайших релизах Windows 11 рекламы в проводнике не будет.

«Это был экспериментальный баннер, который не предназначался для внешней публикации и был отключен»
Брэндон ЛеБлан, The Verge
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#microsoft #windows 11 #операционные системы #обновления
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