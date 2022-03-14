Подарок заметили в сборке для разработчиков.

Недавнее инсайдерское обновление Windows 11 принесло в проводник долгожданную возможность создавать вкладки. Эту новость пользователи встретили с большой радостью, но теперь стало известно и об обратной стороне обновления проводника – в нём появилась реклама. Теперь в верхней части можно увидеть небольшую полоску с рекламным сообщением, в нём предлагаются другие продукты Microsoft, так ресурс Deskmodder приводит в качестве примера снимок экрана Twitter пользователя @flobo09, где в проводнике предлагается Microsoft Editor.

реклама

Да, новость не из радостных, очень бы не хотелось видеть в интерфейсе операционной системы рекламу. Радует, что это хотя бы не пестрящие баннеры, возможно, рекламный баннер так и останется в инсайдерской сборке, иначе придётся проверять работоспособность различных способов отключения рекламы в интерфейсе, которые уже применялись энтузиастами ранее.