Возможно, это будущие мобильные HX варианты.

Обновление в открытом программном обеспечении часто позволяют узнать о подготовке нового оборудования, так в обновлении аудио-драйвера Intel HDA для Linux сегодня обнаружили ранее неизвестное семейство процессоров Intel Alder Lake-PS. Автором находки является ресурс Phoronix, этот новый вариант получает идентификатор PCI 0x51c9, также специалисты отмечают, что Intel заблаговременно вносит поддержку новых устройств в свои Linux драйвера, так серия поддержка процессоров Alder Lake-P появилась ещё в январе 2021 года. Обновлённый драйвер интегрируют в ядро Linux 5.18.

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Возможно, Alder Lake-PS имеет отношение к новым мобильным процессорам серии HX, которые недавно заметили в сети. Во главе новой серии должен появиться процессор Core i9 с предполагаемым обозначением 12980HX. Это первая мобильная 16-ядерная модель с процессором формата BGA. Также возможно появление 14-ядерного варианта Core i7-12650HX.