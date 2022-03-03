У новой модели 14 ядер, когда у Core i7-12650H только 10.

Ещё до презентации мобильных процессоров Intel Alder Lake в сети обсуждалась возможность адаптации настольной серии S для высокопроизводительных ноутбуков. На данный момент компания представила основные модели и пока самой производительной для ноутбуков является серия P (индекс у моделей H) с базовым тепловым пакетом до 45 Вт. Но, вероятно, более производительные варианты действительно запланированы — недавно в сети заметили инженерную платформу с 16-ядерным мобильным процессором HX, а сегодня в базе данных UserBenchmark свой след оставил Intel Core i7-12650HX.

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Как отмечает VideoCardz, конфигурация ядер Intel Core i7-12650HX отличается от модели i7-12650H. Процессор будет предлагать столько же ядер, сколько i7-12700H, а именно 14 ядер в конфигурации, сочетающей 6 производительных и 8 эффективных, всего 20 потоков. В основе линейки HX могут лежать настольные варианты чипов Alder Lake-S в формате S-BGA. Таким образом, на данный момент в линейке HX уже отметился полноценный 16-ядерный вариант (8 + 8), его кодовое название неизвестно, возможно, это будет i9-12980HX, а также 14-ядерный (6 + 8) i7-12650HX.