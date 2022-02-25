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Intel может выпустить 16-ядерные мобильные процессоры Alder Lake-HX
Инженерную платформу заметили в сети.
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Похоже, что Intel всё-таки может выпустить в ближайшем будущем 16-ядерные процессоры Core 12-го поколения для ноутбуков. Twitter-блогер @KOMACHI_ENSAKA обнаружил в неназванном источнике инженерную платформу под кодовым названием Alder Lake-HX. Эти процессоры сочетают по 8 производительных и эффективных ядер. Судя по предыдущим слухам, платформа выполнена в формате S-BGA и предназначена для процессоров с базовой мощностью от 45 до 55 Вт.

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На данный момент самым производительным вариантом в мобильной линейке является 14-ядерный (6+8) Core i9-12900HK с базовой мощностью 45 Вт, отмечает VideoCardz. Что интересно, обозначение HX также используется для производительных мобильных процессоров AMD Ryzen 6000 с разблокированным множителем, что может намекать на главную цель Alder Lake-HX.

Источник: Twitter @KOMACHI_ENSAKA
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По предположениям, Intel может перепрофилировать для ноутбуков настольный вариант процессора Core i9, тогда предполагаемый i9-12980HX получит менее производительную встроенную графику, чем i9-12900HK — 32 блока EU против 96. Но вряд ли это важно для данной модели и того класса устройств, где она будет применяться, как правило, такие процессоры соседствуют с мощной дискретной графикой.

#intel #процессоры
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