Популярная линейка доступных устройств среднего класса.

Спустя месяц после большой презентации флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22, южнокорейский гигант готов провести следующее крупное мероприятие, чтобы представить обновлённую линейку устройств среднего класса. Мероприятие, посвящённое устройствам серии Galaxy A, состоится 17 марта — сообщается в официальном анонсе Samsung Electronics.

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Компания подчёркивает, что Galaxy A является самой популярной категорией смартфонов и это не удивительно, поскольку эти модели предлагают по доступной цене полный набор функций, которые потребители ожидают увидеть в современном смартфоне. Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале Samsung, начало в 10:00 по североамериканскому восточному времени или в 17:00 по московскому времени.

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Не уточняется, какие устройства будут представлены на мероприятии. Однако у инсайдеров и множества технологических ресурсов есть свои предположения на это счёт. Например, Gizmochina сообщает, что высока вероятность презентации трёх новых смартфонов, которые заменят хорошо известные модели Samsung Galaxy A32, Galaxy A52 и Galaxy A72. В числе возможных платформ перечисляются собственное решение Samsung Exynos 1200 для младших вариантов и Qualcomm Snapdragon 750G для старшего.