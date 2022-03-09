Множеству процессоров потребуются новые «заплатки».

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

В последнее время мы часто слышали об уязвимостях Meltdown и Spectre, казалось, что опасность уже позади, ведь специалисты внедрили множество исправлений. Но нет, найдена очередная уязвимость, она относится к разновидности Spectre и опасна для множества поколений процессоров Intel и Arm, про AMD пока ничего неизвестно. Уязвимость была обнаружена в результате сотрудничества исследователей безопасности VUSec и компании Intel, это производная от Spectre V2, более расширенная и опасная, сообщил ресурс Phoronix накануне.

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Уязвимость назвали BHI, сокращённо от Branch History Injection. Как объясняется, существующие средства защиты Intel eIBRS и Arm CSV2, реализованные на аппаратном уровне, работают, но поверхность атаки BHI шире. В конечном итоге это позволяет добиться утечки произвольной области памяти ядра и тем самым получить доступ к конфиденциальной информации. Все это было подтверждено с помощью экспериментального эксплойта.

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Intel и Arm опубликовали списки процессоров, которые подвержены новой уязвимости. В списке Intel присутствуют семейства начиная от Haswell и заканчивая самыми современными Alder Lake. В списке Arm также много ядер, включая линейку Cortex и Neowin. Ядра A15, A57, A78, X1, X2, а также N1, N2 и многие другие в зоне риска. На данный момент компании работают над новыми «заплатками». Подробнее о BHI также можно узнать в публикации VUSec.