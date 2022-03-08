Вместе с другими новинками: Ryzen 5 5500 и 5600, а также Ryzen 7 5700X.

В начале года появились слухи о намерениях AMD укрепить свои позиции выпуском процессоров начального и среднего уровня. Сначала предполагалось, что компания пустит в дело APU семейства Renoir с отключённой встроенной графикой, новое семейство могло получить название Renoir-X. Но недавно появилась информация о подготовке трёх процессоров Ryzen в серии 5000. Это модели Ryzen 5 5500 и 5600, а также Ryzen 7 5700X. Теперь появились предположения, что AMD выпустит и Renoir-X серии 4000 и новые модели Vermeer серии 5000.

реклама

Ресурс Tom’s Hardware сообщил об интересной находке на Facebook странице филиппинского ритейлера TechMovers — в свежем объявлении говорится, что в продаже скоро появятся новые процессоры AMD и кроме уже перечисленных моделей на базе архитектуры Zen 3 среди новинок присутствует пара моделей Zen 2: Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100. Как отмечает ресурс, TechMovers — первая торговая сеть, которая упоминает эти модели. Есть подозрения, что объявление может быть ошибкой, вероятно, точная информация появится к концу марта — в текущем месяце инсайдеры предсказывают выпуск большого количества новинок от AMD и других производителей.