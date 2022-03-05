Чтобы удержать владельцев платформ AM4 на своей стороне.

В сети появились очередные слухи о появлении новых процессоров AMD серии 5000, таким образом компания может временно укрепить свои позиции перед натиском Intel Alder Lake-S и удержать владельцев платформ AM4 от перехода на решения другого производителя. Ранее в слухах говорилось, что компания выпустит модели Renoir с отключённой графикой, эти процессоры используют ядра Zen 2, теперь же утверждается, что это всё-таки будут представители Vermeer на базе Zen 3, хотя нельзя быть уверенным — компания уже скрещивала разные архитектуры в одной серии.

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Со ссылкой на свои источники и форумы ChipHell ресурс Wccftech говорит о подготовке процессоров AMD Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5500 — первая модель 8-ядерная, а две другие 6-ядерные. В случае с Ryzen 5 5500 может отсутствовать поддержка SMT. Конкурировать они будут с Intel Core i5-12600K, Core i5-12400 и Core i3-12100 соответственно, имея аналогичную стоимость.

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Выпустить новые процессоры могут к концу марта, на данный момент в России приостановлены продажи и распространение продукции AMD, хочется подчеркнуть, что пока речи не идёт об отказе от российского рынка, а санкции позволяют поставлять потребительскую продукцию, но когда возобновятся поставки и продажи — неизвестно.