Новые-старые модели на базе архитектуры Zen 2 должны усилить позиции AMD на рынке настольных процессоров.

Процессоры Intel нового поколения заполняют все сегменты рынка, предлагая достаточно высокую производительность. Даже бюджетные модели с ядрами на базе архитектуры Golden Cove в одноядерных нагрузках норовят обогнать флагманские процессоры предыдущих поколений. В бюджетном и средне-бюджетном сегменте предложение AMD выглядит не настолько хорошо, в продаже все еще можно найти Ryzen 1-го поколения и различные Athlon с ядрами на базе архитектур Zen и Zen+, а им соперничать с Golden Cove от Intel будет явно нелегко.

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По слухам, AMD планирует укрепить позиции новыми процессорами на базе архитектуры Zen 2. Недавно в Китае заметили первый Athlon 4000-серии — модель получила интересные характеристики. Теперь со ссылкой на достаточно известного в китайском сообществе энтузиаста Enthusiastic Citizen (кит. 热心市民描边怪) ресурс Wccftech сообщает о подготовке трех процессоров Ryzen в новом семействе Renoir-X. Это все тот же Renoir, но только с отключенным встроенным графическим ядром, что в реалиях сегодняшнего дня можно считать существенным недостатком.

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По предположениям китайского энтузиаста, характеристики Renoir-X будут практически идентичны таковым у стандартных моделей. Процессоры позволят продлить жизнь платформе AM4 и должны быть совместимы с материнскими платами на базе чипсетов AMD 300-серии. Правда здесь нужно внести поправку, совместимы они будут, если получат обновление от производителей. Новые прошивки с поддержкой процессоров Zen 3, которые сейчас выпускают компании для некоторых своих плат, обычно содержат обновления не только для поддержки семейства Vermeer, но и Renoir.