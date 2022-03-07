Версия Chrome 99 показала лучший результат среди всех известных браузеров.

Разработчики браузера Google Chrome заявили, что с последними обновлениями до версии 99 скорость браузера Chrome существенно увеличилась на всех платформах, а версия Chrome для Mac теперь быстрее Safari, фирменного браузера Apple. В качестве доказательства компания сообщает о результатах бенчмарка Apple Speedometer, оценка Chrome 99 составила 300 баллов — на данный момент это лучший результат среди всех известных браузеров. Safari в этом тесте обычно показывает результаты около 277 баллов, отмечает ресурс 9to5Google.

«Мы рады сообщить, что в M99 Chrome на Mac набрал самый высокий балл среди всех браузеров на сегодняшний день — 300 — в тесте скорости отклика браузера Apple Speedometer». Chromium Blog

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В числе повлиявших на быстродействие факторов применение оптимизатора ThinLTO для сборки браузера. Не углубляясь в подробности можно отметить, что, по данным разработчиков, это сделало браузер на 7% быстрее Safari, также говорится о 15% преимуществе в графической производительности за счёт ряда других оптимизаций. В целом, Chrome стал на 43% быстрее с момента выхода сборок для компьютеров Mac на базе процессоров M1. Что касается других результатов, на Android загрузка страниц теперь происходит на 15% быстрее.