А вариант получается вполне неплохой.

На китайском вторичном рынке новый тренд — это MacBook без экрана. Множество пользователей хотят приобщиться к сообществу владельцев устройств Apple, но продукция компании не всем по карману, а в данном случае можно за относительно небольшие деньги приобрести половинку ноутбука, которую можно полноценно использовать как обычный настольный ПК. Даже больше, Apple недавно запатентовала компьютер в клавиатуре – вот же он, не нужно ждать анонса очередной новинки.

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Фотографию, которая отражает опыт использования MacBook без экрана, приводит ресурс Notebookcheck со ссылкой на пользователя Twitter @DuanRui, который отмечает, что в Китае пользователи все чаще обращают внимание на такое решение в качестве настольного компьютера. Они доступны на рынке по цене примерно от 130 долларов США, более современные модели можно найти за 400 долларов. Обычно это устройства, которым требовался ремонт экрана или его замена.