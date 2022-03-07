Модель получила большие частоты и память 18 Гбит/с.

На выставке CES 2022 компания AMD представила мобильные видеокарты Radeon RX 6650M, RX 6650M XT и RX 6850M XT. Ноутбук с самым производительным вариантом заметили в базе данных бенчмарка Ashes of The Singularity в паре с одним из лучших мобильных процессоров Intel — это 14-ядерный и 20-поточный Core i9-12900H.

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Ashes of The Singularity опередил модель видеокарты как AMD Radeon RX 6850M, компания никогда не анонсировала такой вариант, поэтому с большой уверенностью можно сказать, что это просто ошибка. Модель набирает 10800 баллов и может выдавать 109 кадров в секунду при настройках Min_1080p. По сравнительным оценкам ресурса Notebookcheck, производительность графического ускорителя аналогична мобильной GeForce RTX 3070 Ti от NVIDIA, которая при тестировании с аналогичным процессором и настройками набирает от 10 до 11 тыс баллов.