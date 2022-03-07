Похоже, что Microsoft на каком-то этапе планировала выпустить Windows 9.

Интересно, разрабатывала ли Microsoft операционную систему Windows 9. Похоже, что да. Отсылка к этой версии Windows все ещё присутствует в самой современной сборке Windows 11 22567, которая недавно появилась на канале для разработчиков. Со ссылкой на автора находки, Twitter-блогера @XenoPanther, ресурс Deskmodder отмечает, что «пасхалка» присутствует во всех версиях Windows, начиная от сборки «десятки» под номером 9860. Также в списке может заинтересовать имя Windows Blue, многим оно не знакомо, однако это кодовое название Windows 8.1, так что в данном случае никаких сюрпризов нет.

Сюрприз спрятан в файле CommandPrompt-Win8-Replacement.man

он находится по пути C:\Windows\System32\migwiz\replacementmanifests

реклама

Можно предположить, что на каком-то этапе разработки Microsoft планировала назвать следующую операционную систему Windows 9, но потом возникла идея, что после выхода новой версии операционной системы номер больше изменяться не будет, возможно, это повлияло на выбор номера 10. Но спустя несколько лет планы изменились и мы снова видим новую операционную систему под номером 11.