Полнофункциональная сборка уже готова.

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Накануне официально подтвердилась информация о подготовке компанией Microsoft крупного накопительного обновления для Windows 11. Накопительное обновление, которое сейчас получают разработчики, явно отмечено компанией как версия 22H2, сообщает Deskmodder. Как отмечает ресурс, это сборка Feature Complete, в которой уже не появится новых функций, но работа по исправлению ошибок и расширению возможностей продолжится. По предположениям, в течение нескольких недель может начаться бета-тестирование версии 22H2, к маю должны быть исправлены все основные ошибки.

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Публичное название версии пока неизвестно, отмечает Windows Latest, возможно, оно появится через месяц. Ожидается, что исправления в версии 22H2 будут сосредоточены на интерфейсе Windows 11. Новый дизайн должны получить стандартные приложения, такие как Paint, существенные изменения затронут настройки, меню «Пуск», центр управления и многие другие разделы операционной системы.

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На данный момент Microsoft продолжает развёртывание Windows 11, все совместимые устройства могут получить автоматическое обновление к середине этого года, а официальный запуск обновления 22H2 должен состояться к концу года. хотя на данный момент никакой дополнительной информации об этом обновлении нет.