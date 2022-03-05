Неужели линейку всё-таки выпустят.

Похоже, что новую линейку процессоров AMD для рабочих станций всё-таки выпустят. По сообщению ресурса VideoCardz, компания AMD готовится к презентации процессоров Ryzen Threadripper PRO серии 5000, которая пока включает всего лишь пять моделей во главе с 5995WX, 64-ядерным вариантом с базовой и максимальной частотой 2,7 и 4,1 ГГц соответственно. Максимальная частота всех моделей одинакова, как и мощность 280 Вт. Отличается базовая частота, у моделей с меньшим количеством ядер она ощутимо выше. Младшей в линейке является модель 5945WX, у неё 12 ядер и базовая частота 4,1 ГГц. В числе оставшихся моделей 16-, 24- и 32-ядерные варианты, процессора с 48 ядрами нет.

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Возможный выход AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 обсуждается уже давно, по различным предположениям, процессоры могли появиться гораздо раньше, но задерживались по неизвестным причинам, есть предположения о задержке из-за отсутствия свободных производственных мощностей или отсутствия конкуренции в сегменте.