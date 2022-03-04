Намечается ценовая конкуренция в сегменте портативных игровых устройств.

Китайская компания One-Netbook подготовила ещё одну версию портативной игровой консоли Onexplayer Mini, сообщает ресурс Liliputing со ссылкой на ITHome. На этот раз в качестве основы была выбрана платформа на базе процессора AMD Ryzen 7 5800U, ранее эта портативная консоль была представлена в версии с процессором Intel 11-го поколения. Устройство получило экран диагональю 7 дюймов, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-4266 и поставляется с тремя вариантами NVMe SSD накопителей объёмом 512 ГБ, 1 или 2 ТБ. Всего представлено 6 вариантов Onexplayer Mini на базе AMD, такое обилие также достигнуто за счёт разных дисплеев, с разрешением 1280×720 и 1920×1080 пикселей.

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Очень интересна цена, начальный вариант с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ предлагается в Китае по цене 5299 юаней или примерно 840 долларов США. Похоже, что это первая консоль, которая так близко приблизилась к Steam Deck. Новинка от Valve встряхнула рынок портативных устройств сочетанием цены и характеристик. Самый недорогой вариант Steam Deck стоит 399 долларов, но он поставляется с eMMC накопителем на 64 ГБ, вариант с SSD на 512 ГБ стоит уже 659 долларов — разница с Onexplayer Mini 189 долларов, не мало, но у консоли есть преимущества: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, USB 4.0, меньший вес и габариты, более производительный процессор и Windows «из коробки».