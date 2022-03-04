Первая модель может появиться на рынке в ближайшие несколько лет.

Компании Sony и Honda заявили о намерениях совместно создавать электромобили. Если дальнейшие переговоры компаний будут успешны и все планы сбудутся, то первый совместный электромобиль может появиться на рынке к 2025 году. На данный момент компании изучают возможности формирования стратегического альянса и создания нового совместного предприятия уже в этом году. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – подписан меморандум о взаимопонимании, где изложены основные положения и намерения компаний. Также одной из целей альянса является создание новой эры транспортных услуг.

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Предполагается, что альянс объединит богатый опыт Honda в автомобильной промышленности и не менее богатый опыт Sony в разработке и производстве датчиков и технологий обработки изображений, сетей связи и развлекательных систем. Подчёркивается, что на новую компанию будут возложены обязанности по разработке и проектированию, продажам электромобилей, производство, во всяком случае первого электромобиля, будет развёрнуто на мощностях Honda.