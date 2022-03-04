Ресурс Have I Been Pwned уже добавил их в свою базу данных.

Недавно стало известно о хакерской атаке на компанию NVIDIA, злоумышленникам из группировки LAPSUS$ удалось заполучить конфиденциальную информацию и данные сотрудников. NVIDIA продолжает расследование инцидента и считает, что на деятельность компании он влияние не окажет. Тем временем, стало известно предполагаемое количество скомпрометированных учётных записей сотрудников NVIDIA.

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Более 71000 учётных данных были украдены и просочились в сеть, сообщает Bleeping Computer со ссылкой на данные ресурса Have I Been Pwned, базу данных которого несколькими днями ранее пополнили 71335 аккаунтов NVIDIA. Как подчёркивает ресурс, данные содержат адреса электронной почты и хешированные пароли, многие из которых были взломаны и сейчас распространяются среди хакеров.

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Bleeping Computer также напоминает, что злоумышленники под угрозой распространения информации о характеристиках оборудования требуют от NVIDIA снять ограничения с видеокарт Lite Hash Rate (LHR), что позволит использовать весь их потенциал в майнинге криптовалют, и открыть исходный код драйверов.