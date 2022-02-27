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Новый патент Sony описывает методы повышения производительности трассировки лучей
Разработчиком патента является ведущий архитектор PS5 Марк Черни.
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Технология трассировки лучей приносит в современные игры реалистичное освещение, отражения и тени. Игровые консоли нового поколения, в том числе PlayStation 5 (PS5), поддерживают эту технологию, но она существенно влияет на производительность. Чтобы пользователи могли насладиться реалистичной графикой и сохранить высокую частоту кадров нужны дополнительные оптимизации. Над этим работает ведущий архитектор PS5 Марк Черни (англ. Mark Cerny), он стал автором нового патента Sony, где описываются методы ускорения трассировки лучей, сообщает ресурс PSU.

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Патент под названием «Система и метод для ускоренной трассировки лучей с асинхронным выполнением и преобразованием лучей» появился 24 февраля на сайте Европейского патентного ведомства (European Patent Office, EPO). В патенте описаны методы использования аппаратно блока трассировки лучей в графическом процессоре. В том числе, описываются такие варианты: « … графический процессор (GPU) включает по меньшей мере одно процессорное ядро, приспособленное для выполнения программно реализованного шейдера, и по меньшей мере один аппаратно реализованный блок трассировки лучей (RTU) … В некоторых вариантах реализации RTU приспособлен для определения пересечений асинхронно с шейдером, определяющим попадания. Шейдер может включать в себя структуры, исполняемые процессорным ядром для считывания состояния RTU … ».

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Что интересно, один из специалистов Digital Foundry, Александр Батталья (англ. Alexander Battaglia), на форуме ResetEra объяснил, что описанная технология не относится к PlayStation 5: «В этом патенте описывается аппаратное обеспечение, которого нет в PS5. Он не улучшит производительность PS5, так как описывает устройство RT, такое как Intel или NV, которого нет ни в одном из выпущенных аппаратных средств PS5 и AMD. Вероятно, это для будущей итерации Playstation». Вполне вероятно, что технология будет реализована в следующем поколении PlayStation или в возможной Pro версии консоли, которая могла бы получить обновлённый чип на базе новейших процессорной и графической архитектур AMD, Zen 4 и RDNA 3, или, может быть, другой компании?

#видеокарты #sony #playstation 5 #playstation
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