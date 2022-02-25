Новый драйвер для видеокарт AMD Radeon RX приносит поддержку новых игр и повышение производительности в 4K разрешении.

AMD в новом драйвере для видеокарт Radeon продолжает наращивать производительность в новых играх. Очередной выпуск под номером 22.2.3 добавляет поддержку Elden Ring, Shadow Warrior 3 и GRID Legends, а владельцы видеокарт Radeon RX 6900 XT, 6800 XT и 6700 XT получат ещё и неплохой прирост производительности. В Shadow Warrior 3 компания обещает прибавку в 4K разрешении 5…6%, в GRID Legends — от 7 до 15%, причём больший прирост получит модель среднего сегмента 6700 XT. В прошлом выпуске была серьёзно увеличена производительность мобильных платформ AMD с графикой Radeon, до 24%, так что если вы по какой-то причине пропустили прошлый выпуск, то однозначно стоит подумать об обновлении.

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Есть и нерешённые проблемы, так компании известно об отключении эффекта прозрачности окон в Windows 10, возможных проблемах в Cyberpunk 2077 и God of War. В первом случае некоторые пользователи могут заметить недостаточную яркость освещения в помещениях, а во втором — возможна сниженная производительность на некоторых видеокартах, в том числе, Radeon RX 6900 XT. Существует проблема появления в играх черного экрана при работающей технологии Enhanced Sync и ошибки мониторинга частоты видеопамяти.